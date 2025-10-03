Dancehall Nation Le Makeda Marseille 5e Arrondissement
Dancehall Nation Le Makeda Marseille 5e Arrondissement vendredi 3 octobre 2025.
Dancehall Nation
Du vendredi 3 au samedi 4 octobre 2025 de 23h à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Début : 2025-10-03 23:00:00
fin : 2025-10-04 03:30:00
2025-10-03
DHN, la mensuelle au Makeda
Notre vibe caribéenne inimitable débarque au Makeda avec une soirée unique avec le DJ set de Deejay AP mais aussi avec un Battle survolté pour les dancehall lovers
150 € pour le 1er prix
50 € pour le 2e prix
Une entrée au stage exclusif du 4 octobre de la Dancehall Queen Shisha pour le 3e prix.
Et attention … La Queen elle-même, Shisha, sera sur scène pour une performance inédite et c’est elle qui aura l’honneur de désigner le gagnant du Battle .
Ramène ton crew, ton énergie et viens vibrer avec Dancehall Nation ! .
Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
DHN, the monthly at Makeda
German :
DHN, die monatliche in Makeda
Italiano :
DHN, il mensile di Makeda
Espanol :
DHN, el mensual en Makeda
L’événement Dancehall Nation Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille