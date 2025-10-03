Dancehall Nation Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Dancehall Nation

Du vendredi 3 au samedi 4 octobre 2025 de 23h à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Début : 2025-10-03 23:00:00

fin : 2025-10-04 03:30:00

2025-10-03

DHN, la mensuelle au Makeda

Notre vibe caribéenne inimitable débarque au Makeda avec une soirée unique avec le DJ set de Deejay AP mais aussi avec un Battle survolté pour les dancehall lovers

150 € pour le 1er prix

50 € pour le 2e prix

Une entrée au stage exclusif du 4 octobre de la Dancehall Queen Shisha pour le 3e prix.



Et attention … La Queen elle-même, Shisha, sera sur scène pour une performance inédite et c’est elle qui aura l’honneur de désigner le gagnant du Battle .



Ramène ton crew, ton énergie et viens vibrer avec Dancehall Nation ! .

