Dancing Le Foulon avec l’Orchestre Dominique Calarco et Daniel

DANCING LE FOULON Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Tout public

Bal animé par l’Orchestre Dominique Calarco et Daniel .

DANCING LE FOULON Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 02 57

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English :

L’événement Dancing Le Foulon avec l’Orchestre Dominique Calarco et Daniel Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-17 par Antenne de Bourbonne-les-Bains