DANCING PARTY // Dj set par Enzo Mancini Croisière Arles
samedi 26 septembre 2026 · Croisière · Arles
Informations pratiques
Arles
DANCING PARTY // Dj set par Enzo Mancini
Du vendredi 25 au samedi 26 septembre 2026 de 23h à 2h. Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 23:00:00
fin : 2026-09-26 02:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Dj set par Enzo Mancini
VENDREDI 25 SEPTEMBRE
23h-2h — Dj set par Enzo Mancini
Enzo Mancini, 19 ans, DJ originaire du Cailar, fait vibrer les platines depuis 2021. Entre Indie Dance, Tech House et vibes électroniques, il construit peu à peu son propre univers, inspiré par Hugel et Mosimann. Une jeune énergie du Sud à découvrir sur le dancefloor.
– Entrée libre
– Buvette non stop
– Guinguette 12h/14h30 et 19h/21h30 .
Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@croisiere-arles.fr
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English :
DJ set by Enzo Mancini
L’événement DANCING PARTY // Dj set par Enzo Mancini Arles a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme d’Arles
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