DANCING PARTY // Dj set par Enzo Mancini Croisière Arles

Informations pratiques

Arles

DANCING PARTY // Dj set par Enzo Mancini

Du vendredi 25 au samedi 26 septembre 2026 de 23h à 2h. Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 23:00:00

fin : 2026-09-26 02:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Dj set par Enzo Mancini

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

23h-2h — Dj set par Enzo Mancini

Enzo Mancini, 19 ans, DJ originaire du Cailar, fait vibrer les platines depuis 2021. Entre Indie Dance, Tech House et vibes électroniques, il construit peu à peu son propre univers, inspiré par Hugel et Mosimann. Une jeune énergie du Sud à découvrir sur le dancefloor.



– Entrée libre

– Buvette non stop

– Guinguette 12h/14h30 et 19h/21h30 .

Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@croisiere-arles.fr

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English :

DJ set by Enzo Mancini

L’événement DANCING PARTY // Dj set par Enzo Mancini Arles a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme d’Arles