Dancing With Myself / 80’s party SUPERSONIC Paris

Dancing With Myself… Ta soirée 80s préférée !

Pour le meilleur comme pour le pire, les 80s sont esthétiquement et musicalement le guilty pleasure de nos soirées! De la pop sulfureuse de Madonna aux hymnes de Queen en passant par le kitsch de Wham, on enfile nos kway fluos et on vous ramène dans les années 1980 de 23h à 6h du matin.

Dj set 80’s d’Alex Croq Mac et Ed Bertram

Live Tribute à 1h du RCGF

Si tu aimes…

Madonna, Queen, Indochine, Wham, Billy Idol, Blondie, The Cure, U2, Culture Club, Toto, The Police, Rick Asley, Niagara, Joan Jett, The Smiths, Nena, New Order, Bananarama, Tear for Fears, Elton John, Bruce Springsteen…

Pour t’ambiancer dès maintenant : https://spoti.fi/3y26Fxv

Entrée à 10 euros de 23h à 6h

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Le samedi 04 avril 2026

de 23h00 à 06h00

payant

15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/6BvY4o06B https://fb.me/e/6BvY4o06B



