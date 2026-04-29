Dancing yoga Mimizan
Dancing yoga Mimizan mercredi 8 juillet 2026.
Mimizan
Dancing yoga
Plage Remember Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:15:00
fin : 2026-07-08 10:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Sur un tempo adapté, vous enchainez les postures de yoga, en suivant le flox des mouvements, comme une danse. Pratique tout en fluidité qui vise à assouplir le corps et le renforcer tout en y faisant circuler une énergie régénératrice. ( Accessible aux débutants).
RDV et lieu 9h15, plage de Remember, Mimizan Plage.
Durée 1h15
Age minimum 14 ans
Groupe mini/maxi 5 à 25 pers.
Tarif 10€/pers.
Réservation et renseignements auprès de Cathy Legallais, éducatrice sportive 06 74 99 13 38 .
Plage Remember Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 99 13 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dancing yoga
L’événement Dancing yoga Mimizan a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Mimizan
À voir aussi à Mimizan (Landes)
- Yoga Vinyasa Studio Pause Yoga Mimizan 7 mai 2026
- Festival MIMIZ’Arts 2026 Mimizan 8 mai 2026
- Balade nature en pirogue hawaïenne Mimizan 9 mai 2026
- Concert dans le cadre du festival mimiz’arts Mimizan 9 mai 2026
- Chasse au trésor Mimizan 9 mai 2026