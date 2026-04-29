Mimizan

Dancing yoga

Plage Remember Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:15:00

fin : 2026-07-08 10:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Sur un tempo adapté, vous enchainez les postures de yoga, en suivant le flox des mouvements, comme une danse. Pratique tout en fluidité qui vise à assouplir le corps et le renforcer tout en y faisant circuler une énergie régénératrice. ( Accessible aux débutants).

RDV et lieu 9h15, plage de Remember, Mimizan Plage.

Durée 1h15

Age minimum 14 ans

Groupe mini/maxi 5 à 25 pers.

Tarif 10€/pers.

Réservation et renseignements auprès de Cathy Legallais, éducatrice sportive 06 74 99 13 38 .

Plage Remember Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 99 13 38

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English : Dancing yoga

L’événement Dancing yoga Mimizan a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Mimizan