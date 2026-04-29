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Dancing yoga Mimizan

Dancing yoga Mimizan

Dancing yoga Mimizan mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : Plage Remember

Ville : 40200 Mimizan

Département : Landes

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 09:15:00

Tarif :

Mimizan

Dancing yoga

Plage Remember Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:15:00
fin : 2026-07-08 10:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Sur un tempo adapté, vous enchainez les postures de yoga, en suivant le flox des mouvements, comme une danse. Pratique tout en fluidité qui vise à assouplir le corps et le renforcer tout en y faisant circuler une énergie régénératrice. ( Accessible aux débutants).
RDV et lieu 9h15, plage de Remember, Mimizan Plage.
Durée 1h15
Age minimum 14 ans
Groupe mini/maxi 5 à 25 pers.
Tarif 10€/pers.
Réservation et renseignements auprès de Cathy Legallais, éducatrice sportive 06 74 99 13 38   .

Plage Remember Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 99 13 38 

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English : Dancing yoga

L’événement Dancing yoga Mimizan a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Mimizan

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