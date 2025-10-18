Danc’sing Show Salle Mayes Cadillac-en-Fronsadais

Danc’sing Show Salle Mayes Cadillac-en-Fronsadais samedi 18 octobre 2025.

Danc’sing Show

Salle Mayes 35 Rue de Mayes Cadillac-en-Fronsadais Gironde

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18 2025-10-19

Danc Sing Show venez chanter et danser avec nous !

Huit artistes chantent et dansent en live sur des chorégraphies originales imaginées par les artistes eux-même. Tous nos costumes et les décors sont créés par une équipe de bénévoles tous très talentueux et motivés. Venez donc chanter avec nous sur les succés d’hier et d’aujourd’hui.

Spectacle tout public. .

Salle Mayes 35 Rue de Mayes Cadillac-en-Fronsadais 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 07 47 02 dancsingassociation@gmail.com

