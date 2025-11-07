Danemore Bayeux Le Rassemblement des (futurs) Rôlistes Atelier Bleu Troubadour Bayeux

Danemore Bayeux Le Rassemblement des (futurs) Rôlistes

L’Appel des Aventuriers ! Vous êtes déjà rôliste ou vous n’avez jamais touché un D20 ? Venez nous rencontrer pour un échange convivial autour du Jeu de Rôle ! C’est le moment idéal pour découvrir, poser toutes vos questions et, si le coeur vous en dit, vous inscrire à des séances.

L’Appel des Aventuriers Venez Découvrir le Jeu de Rôle à Bayeux !

Danemore Bayeux vous lance une invitation chaleureuse et intrigante que vous soyez un vétéran des campagnes fantastiques ou que le mot D20 ne vous évoque qu’une nouvelle sorte de dé à coudre, cette soirée est faite pour vous.

Le vendredi 7 novembre 2025, à partir de 21h00, l’Atelier Bleu Troubadour (10 rue Saint Malo, Bayeux) se transforme en lieu de rencontre pour tous les esprits curieux et imaginatifs.

Le Jeu de Rôle, c’est quoi ? C’est une porte ouverte sur des mondes infinis, où l’imagination est la seule limite. Plus qu’un simple jeu de société, c’est une aventure narrative collective, sans écran, où vous incarnez un personnage pour vivre des histoires épiques.

Au programme de la soirée

Nous vous proposons une rencontre conviviale, loin de la tension des combats contre un dragon de Niveau 1. Nous serons là pour

Discuter de nos passions et de nos univers de jeu favoris.

Expliquer clairement et simplement les mécanismes du Jeu de Rôle comment fonctionne un dé, le rôle du Meneur de Jeu, et l’importance de la narration.

Partager un bon moment dans une ambiance décontractée (un bout de saucisson pourrait même se glisser à la table si les provisions tiennent le coup…).

Inscrire les personnes intéressées aux futures séances de jeu organisées par Danemore Bayeux.

C’est une occasion parfaite pour les novices de poser toutes leurs questions sans pression et pour les rôlistes confirmés de rencontrer de nouveaux compagnons d’aventure.

Informations Pratiques et Notes de Réglementation

Pour ceux qui aiment l’immersion, les costumes sont recommandés et vivement appréciés ! Notre équipe se réserve toutefois le droit de maintenir un quota les Gobelins et les Elfes noirs sont vaguement tolérés, mais l’ambiance reste courtoise et bienveillante.

Pour nous aider à organiser l’accueil, veuillez manifester votre présence

Par mail à Danemore.bayeux@gmail.com

Ou en contactant l’atelier Bleu Troubadour à Bayeux

Attention Nous recherchons des âmes courageuses et imaginatives, mais pas trop téméraires… rappelez-vous que, même à Bayeux, les assurances ne couvrent pas les portails dimensionnels ! .

Atelier Bleu Troubadour 10 rue Saint-Malo Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 47 10 62 89 danemore.bayeux@gmail.com

English :

The Call of the Adventurers! Are you already a role-player, or have you never touched a D20? Come and meet us for a friendly discussion about role-playing! It’s the perfect time to find out more, ask all your questions and, if you feel like it, sign up for sessions.

German :

Der Ruf der Abenteurer! Sind Sie bereits Rollenspieler oder haben Sie noch nie einen D20 angefasst? Treffen Sie uns zu einem gemütlichen Austausch rund um das Rollenspiel! Dies ist der ideale Zeitpunkt, um Neues zu entdecken, all Ihre Fragen zu stellen und, wenn Sie Lust haben, sich für Sitzungen anzumelden.

Italiano :

Il richiamo degli avventurieri! Sei già un giocatore di ruolo o non hai mai toccato un D20? Venite a trovarci per un’amichevole discussione sul gioco di ruolo! È il momento ideale per saperne di più, fare tutte le vostre domande e, se ne avete voglia, iscrivervi alle sessioni.

Espanol :

La llamada de los aventureros ¿Eres ya un jugador de rol o nunca has tocado un D20? Ven a charlar con nosotros amistosamente sobre los juegos de rol Es el momento perfecto para saber más, preguntar todas tus dudas y, si te apetece, apuntarte a sesiones.

