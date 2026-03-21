Danglade show Cascadeurs hells drivers

avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Plongez au cœur du Danglade Show Hells Drivers, un spectacle mécanique unique mêlant cascades automobiles millimétrées, Monster Trucks surpuissants, acrobaties moto spectaculaires et apparition impressionnante des Transformers en transformation live.

Plongez au cœur du Danglade Show Hells Drivers, un spectacle mécanique spectaculaire qui fait escale à Colmar pour deux représentations exceptionnelles. Ce spectacle de Monster Truck à Colmar combine cascades automobiles millimétrées, véhicules surpuissants, acrobaties moto freestyle et effets spéciaux impressionnants. Pendant plus d’1h30, les spectateurs vivent une expérience immersive où l’adrénaline, la précision et la performance se succèdent sans interruption.

Au programme du spectacle Hells Drivers à Colmar

– Monster Trucks écrasant des voitures

– Cascades automobiles extrêmes et figures millimétrées

– Acrobaties moto freestyle

– Transformers en transformation live

– Effets spéciaux et ambiance spectaculaire .

avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 90 50 50 50 info@colmar-expo.fr

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English :

Immerse yourself in the heart of the Danglade Show? Hells Drivers, a one-of-a-kind mechanical extravaganza that combines precision car stunts, overpowering Monster Trucks, spectacular motorcycle acrobatics and an impressive appearance by the Transformers in live transformation.

L’événement Danglade show Cascadeurs hells drivers Colmar a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme de Colmar