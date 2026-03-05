Danglade Show Hells Drivers Mulhouse

Danglade Show Hells Drivers

120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-04 12:30:00

fin : 2026-04-06 16:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Préparez-vous à vivre 1h30 de pur spectacle où adrénaline, puissance et frissons sont au rendez-vous! Le Cascadeurs Hells Drivers Danglade Show vous plonge dans un univers unique mêlant cascades impressionnantes, véhicules spectaculaires et animations pour toute la famille.

Assistez à 1h30 de show spectaculaire avec la team Danglade ! Au programme moto freestyle, globe infernal, cascades automobiles, effets pyrotechniques, sans oublier la voiture Transformers, le camion américain Transformers, ainsi que les véritables Flash McQueen et Mack. Admirez un Monster Truck de compétition pulvérisant des voitures sous vos yeux. Avant le spectacle, profitez de la fun zone avec restauration rapide et baptêmes en Monster Truck pour une expérience encore plus intense !

AU PROGRAMME

– Cascades automobiles avec voitures sur deux roues

– Freestyle motocross avec saut de plus de 21 mètres

– Monster Trucks de compétition, dont un tout nouveau Monster Truck 2026

– Robots Transformers en transformation live

– Flash McQueen et Sally pour le bonheur des enfants

– FunZone gratuite dès 12h30 avant

– Châteaux gonflables gratuits avant le spectacle

– Baptêmes en Monster Truck proposés certains jours

– Photos avec les pilotes et les véhicules après le show

Une idée parfaite pour une sortie en famille à Mulhouse, un moment intergénérationnel qui plaît autant aux enfants qu’aux adultes. .

120 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 50 82 54 86 dangladeshow@gmail.com

English :

Get ready to experience 1h30 of pure spectacle where adrenalin, power and thrills are the order of the day! The Hells Drivers Danglade Stunt Show plunges you into a unique universe of impressive stunts, spectacular vehicles and entertainment for the whole family.

L’événement Danglade Show Hells Drivers Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace