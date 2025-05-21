DANI LARY – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

DANI LARY Début : 2026-04-04 à 20:00. Tarif : – euros.

DAMIEN NOUGAREDE & BACKSTAGE EVENT PRESENTENT : DANI LARYDani Lary, le magicien emblématique du Plus grand cabaret du monde, revient sur scène avec un tout nouveau spectacle intitulé Au nom du père, du fils, et de la magie!.Reconnu pour ses numéros époustouflants, Dani vous invite cette fois-ci à vivre une expérience plus intime, tout aussi spectaculaire.Après 30 ans à émerveiller les plus grandes salles de France et d’Europe avec ses créations grandioses comme Le Château des secrets, La Clé des mystères, Retrotemporis et Tic Tac, Dani Lary a choisi de partager la scène avec son fils Albert. Ensemble, ils forment un duo complice et innovant, prêt à vous surprendre avec des numéros de magie où le public joue un rôle essentiel.Au nom du père, du fils, et de la magie! est un spectacle familial, où le choc des générations apporte une dimension nouvelle à l’art de l’illusion. Entre duels magiques, grandes illusions, surprises et imprévus, vous serez à coup sûr émerveillés !Retrouvez la grandeur et la poésie qui ont fait la renommée de Dani Lary et ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel avec la magie !

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37