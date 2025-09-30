Daniel Beja & le Paris Swing Band La Dame de Canton Paris

Daniel Beja & le Paris Swing Band La Dame de Canton Paris mardi 30 septembre 2025.

Pour un concert passionné et virtuose, avec la musique de Django Reinhardt, Benny Goodman, Duke Ellington, et aussi des compositions originales, en passant par de la chanson française, de Trenet à Serge Gainsbourg interprétées de manière jazzy… le coté vintage et la bonne humeur des musiciens vous séduiront à coup sur !

Le groupe est dirigé par Daniel Beja guitariste compositeur, qui joue du jazz manouche, du swing vintage et des chansons françaises depuis plus de 15 ans en France et dans le monde avec ses différents groupes…

La Dame de Canton présente le Jazz Music Live

Tous les mardis à 20H00 / Ouverture des portes 19H30

Entrée libre & Placement libre



Bar / Resto & Tapas

Le mardi 28 octobre 2025

de 20h00 à 22h30

Le mardi 21 octobre 2025

de 20h00 à 22h30

Le mardi 07 octobre 2025

de 20h00 à 22h30

Le mardi 30 septembre 2025

de 20h00 à 22h30

gratuit sous condition Tout public.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

