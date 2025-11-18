Daniel Camus : Happy Hour Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-18 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur nantes-spectacles.com Tout public

“Un bar c’est comme les réseaux sociaux, c’est plein de gens qui se retrouvent au même endroit mais qui devraient ne jamais se croiser.” Dans sa vie, Daniel Camus a croisé beaucoup de gens différents : des alcooliques, des excentriques, des altruistes, des marrants, des suicidaires et des allumés en tout genre. Tout ça parfois dans la même journée, voire dans la même personne ! A-t-il une extraordinaire destinée qui l’a mené à croiser leur chemin ? Non, non, il travaillait juste dans un bar, son bar. Aussi à l’aise sur scène que derrière son comptoir, Daniel prend les commandes et vous entraine tournées après tournées dans un univers riche de rencontres et de diversité. C’est avec plaisir qu’il vous paiera un verre en terrasse de son théâtre ! Et oui Happy Hour oblige !

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr