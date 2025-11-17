Daniel Challe, un regard sur le monde ouvrier Musée de Bretagne Rennes Samedi 13 décembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Daniel Challe, photographe, s’intéresse depuis toujours au monde ouvrier, au syndicalisme et aux luttes.

À travers les huit photographies exposées actuellement au Musée de Bretagne, il vient raconter son travail, sa démarche et les parcours de vie qui se cachent derrière ses images.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T16:45:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine