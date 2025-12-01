Daniel Garcia Solo + Lisa Murcia 5tet (Prix René Urtreger 2025) ECUJE Paris

Daniel Garcia Solo + Lisa Murcia 5tet (Prix René Urtreger 2025) ECUJE Paris jeudi 18 décembre 2025.

Daniel García est devenu l’une des voix les plus originales et influentes de la nouvelle génération du jazz espagnol. Finaliste en 2024 dans la catégorie « musicien européen de l’année » par l’Académie du Jazz, le natif de Salamanque a déjà enregistré 5 albums à son nom dont 3 avec son Trio sur le prestigieux label allemand ACT. Daniel plonge dans la péninsule ibérique et combine ses influences avec le langage jazz le plus contemporain, tout en passant par le classique, la pop ou les musiques caribéennes. Il en émerge une musique expressive et enjouée, profondément espagnole, dans laquelle l’intensité rythmique se combine avec une grande beauté.

Exportant sa musique sur de nombreuses scènes internationales comme la Philharmonie de Berlin, le festival de jazz d’Athènes, le Ronnie Scott’s à Londres ou encore le Blue Note Place au Japon, Daniel García vient également de donner une trentaine de concerts en France, des plus remarqués.

« Une musique percussive, pleine de lumière, profondément espagnole » TÉLÉRAMA

« One of the most exciting voices of the Spanish jazz » JAZZ THING

Ne manquez pas le concert exceptionnel de Daniel Garcia solo, pianiste avec en 1ère partie, Lisa Murcia 5tet (lauréat du Prix René Urtreger 2025).

Le jeudi 18 décembre 2025

de 20h30 à 22h30

payant

De 15 à 50 euros.

Tout public.

ECUJE 119 Rue La Fayette 75010 Jazz à l’Ecuje lance sa SAISON #2 !

Sous la houlette du directeur artistique Olivier Hutman, L’ECUJE, l’Espace Culturel et Universitaire Juif d’Europe, un lieu dédié au dialogue entre les cultures et les arts – qui fêtera ses 60 ans en 2023 – se métamorphose en club de jazz !

Rendez-vous un jeudi par mois au coeur du 10e arrondissement de Paris ! Une programmation éclectique de haut vol !

«Un nouveau temple du jazz à Paris» Le MondeParis

