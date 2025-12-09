THOMAS ANGELVY – ESPACE CHARLES VANEL Lagny Sur Marne

THOMAS ANGELVY Début : 2026-04-02 à 20:30. Tarif : – euros.

ESPACE CHARLES VANEL PRÉSENTE : THOMAS ANGELVYA la base je devais être la nouvelle star de l’humour, mais je me suis fait les croisés, tu connais !En vrai, pour te convaincre de venir, je pourrais te dire que je suis trop drôle, que j’ai une spontanéité incroyable, ou même que je fais le tiramisù aux Oréos comme personne !Mais la vérité, c’est que je suis presque sûr que tu ne crois que ce que tu vois. Alors retrouve-moi plutôt sur scène et viens constater par toi-même !Sauf pour le tiramisù, là il faudra que je t’invite chez moi et ça… ça ne m’arrange pas.Après tu dois surement te demander ce que j’ai entre les mains sur la photo, je te toucherai deux mots de cette histoire quand tu seras devant moi.Sache juste que face à une cassette VHS comme celle-ci, il vaut mieux que certaines preuves de mon passé soient effacées…

ESPACE CHARLES VANEL 22, Bld Galliéni 77400 Lagny Sur Marne 77