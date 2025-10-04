DANIEL GUICHARD – SALLE COLYS’HAIE Tinchebray Bocage

samedi 4 octobre 2025.

DANIEL GUICHARD Début : 2025-10-04 à 16:00. Tarif : – euros.

COMMUNE DE TINCHEBRAY-BOCAGE PRÉSENTE : DANIEL GUICHARDDANIEL GUICHARD – TOUT SIMPLEMENTDaniel Guichard l’authentique chanteur populaire qui a accompagné plusieurs générations, interprètera ses incontournables chansons empreintes de nostalgie et toujours ancrées dans les mémoires collectives (mon vieux, le gitan, la tendresse, je t’aime tu vois…) émotions, souvenirs ou découvertes.L’artiste reste fidèle à lui-même avec sa voix intacte, sa sincérité et son franc parler.Soyez présents à ces rendez-vous uniques de partage en chansons… Tout simplement !

SALLE COLYS’HAIE RUE DES BOURRELIERS 61800 Tinchebray Bocage 61