DANIEL GUICHARD – ZINGA ZANGA Beziers

DANIEL GUICHARD Début : 2025-12-13 à 20:00. Tarif : – euros.

DG PROD PRÉSENTE : DANIEL GUICHARDDaniel Guichard l’authentique chanteur populaire qui a accompagné plusieurs générations, interprètera ses incontournables chansons empreintes de nostalgie et toujours ancrées dans les mémoires collectives (Mon Vieux, Le Gitan, La Tendresse, Je t’aime tu vois…) émotions, souvenirs ou découvertes.L’artiste reste fidèle à lui-même avec sa voix intacte, sa sincérité et son franc parler.Soyez présents à ces rendez-vous uniques de partage en chansons…Tout simplement !

ZINGA ZANGA Traverse de Colombiers 34500 Beziers 34