Daniel Humair face à son biographe : entretien avec Julien Le Gros Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris

Daniel Humair est l’une des figures majeures du jazz européen. Batteur, peintre et inventeur, il s’inscrit dans une histoire qu’il connaît intimement et qu’il n’a jamais cessé de prolonger.

Cet ouvrage écrit par le journaliste Julien Le Gros, dans lequel on retrouve des témoignages de René Urtreger, Jerry Bergonzi, François Jeanneau, Henri Texier ou encore Joachim Kühn, retrace son parcours, depuis les années 1950 jusqu’à aujourd’hui.

Le livre se termine sur une soixantaine de témoignages passionnants collectés par Frédérick.e Grasser Humair.

Site officiel de Daniel Humair

À l’occasion de la sortie chez Frémeaux et Associés de la biographie de Daniel Humair par Julien Le Gros, la MMP reçoit le musicien et son biographe pour un échange ponctué d’écoutes de disque. Ils seront accompagnés de Frédérick.e Grasser Humair, coautrice de l’ouvrage.

Le vendredi 17 avril 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T21:30:00+02:00

fin : 2026-04-17T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T18:30:00+02:00_2026-04-17T20:00:00+02:00

Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

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