Daniel Humair, Herbé Sellin et Jean-Paul Céléa ECUJE Paris jeudi 13 novembre 2025.

Nous ne sommes pas prêts d’oublier le magnifique concert que Daniel Humair a donné à Jazz à l’ECUJE il y a deux ans avec son trio. Il nous propose cette année un autre trio, cette fois-ci formé tout récemment avec le contrebassiste Jean-Paul Céléa et le pianiste Hervé Sellin, tous deux musiciens d’exception. La musique de cette formation est à la fois solidement charpentée et d’une modernité sans concessions qui a valu de très nombreuses récompenses à l’album « New Stories » en 2023.

Daniel HUMAIR

Né à Genève en 1938, Daniel Humair est un monstre sacré du jazz, une légende de la batterie qui a joué avec pratiquement tous les plus grands représentants du genre : Dexter Gordon, Chet Baker mais aussi Phil Woods, Joe Henderson ou George Garzone. Jamais installé dans sa zone de confort, il a tout au long de sa carrière été à l’origine d’innombrables projets créatifs et innovants avec Joachim Kuhn, JF Jenny Clarke, Jean-Luc Ponty, Eddy Louiss ou Dave Liebman.

Jean PAUL CELEA

Contrebassiste avec une carrière impressionnante en classique, jazz et musique contemporaine – il a été élève de Pierre BOULEZ – il a enseigné la contrebasse classique au CNSM de Paris et a joué avec des pointures telles que John McLAUGHLIN, Steve LACY et Dave LIEBMAN.

Hervé SELLIN

Pianiste, compositeur et arrangeur, ancien professeur de piano jazz et musiques improvisées au CNSM de Paris. Il a joué notamment avec Chet BAKER, Dizzy GILLESPIE, Johnny GRIFFIN, Brandford MARSALIS, Richard GALLIANO.

Le jeudi 13 novembre 2025

de 20h30 à 22h30

payant

De 15 à 50 euros.

Tout public.

