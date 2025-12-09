Daniel Lavoie : Ils s’aiment… comme avant Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-24 20:00 –

Gratuit : non 43,50 € / 57,50 € 43,50 € / 57,50 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/daniel-lavoie-tension-attention.html Tout public

Concert Daniel Lavoie monte sur scène pour marquer le 40e anniversaire de l’album « Tension attention ». À sa sortie en 1983, l’album avait fait grand bruit et marquait un changement de style pour celui qui allait devenir un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus talentueux de sa génération, ici comme en France. Le spectacle de Daniel Lavoie est une occasion unique de redécouvrir des chansons qui ont bercé et ému le public francophone au fil des ans, portées par toute l’énergie qu’il sait déployer sur scène. Voir un spectacle de Daniel Lavoie, c’est entrer dans l’univers de chacune de ses compositions. Il est accompagné de musiciens exceptionnels : Jean-François Groulx au piano et à la direction musicale, Paul Brochu à la batterie, Mathieu Désy à la contrebasse et Laurent Guardo aux percussions. Trois choristes sont aussi présentes sur scène, Karine Pion, Émilie Pompa et Myelle. Représentation dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/daniel-lavoie-tension-attention.html