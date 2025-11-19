DANIEL LAVOIE – L’AMPHITHEATRE Lyon

DANIEL LAVOIE Début : 2026-03-20 à 20:00. Tarif : – euros.

NDP PROJECT présenteEn accord avec productions Martin LeclercDANIEL LAVOIEIls’aiment… comme avantDaniel Lavoie monte sur scène pour marquer le 40e anniversaire de l’album Tension attention. À sa sortie en 1983, l’album avait fait grand bruit et marquait un changement de style pour celui qui allait devenir un des auteurs-compositeurs-interpre`tes les plus talentueux de sa génération, ici comme en France. Le spectacle de Daniel Lavoie est une occasion unique de redécouvrir des chansons qui ont bercé et ému le public francophone au fil des ans, portées par toute l’énergie qu’il sait déployer sur scène. Voir un spectacle de Daniel Lavoie, c’est entrer dans l’univers de chacune de ses compositions.Il est accompagné de musiciens exceptionnels : Jean-François Groulx au piano et à la direction musicale, Paul Brochu à la batterie, Mathieu Désy à la contrebasse et Laurent Guardo aux percussions. Deux choristes sont aussi présentes sur scène, Karine Pion, Émilie Pompa et Myelle.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’AMPHITHEATRE 1 QUAI CHARLES DE GAULLE 69006 Lyon 69