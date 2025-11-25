Daniel Lavoie Centre des Expositions du Mans Le Mans

Daniel Lavoie

Centre des Expositions du Mans 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Début : 2026-03-22 16:00:00

fin : 2026-03-22

2026-03-22

Daniel Lavoie au Mans !

Présenté par NDP Project (L-R-21-6957) en accord avec Productions Martin Leclerc.

Daniel Lavoie monte sur scène pour marquer le 40e anniversaire de l’album Tension attention. À sa sortie en 1983, l’album avait fait grand bruit et marquait un changement de style pour celui qui allait devenir un des auteurs-compositeurs-interpreÌtes les plus talentueux de sa génération, ici comme en France.

Le spectacle de Daniel Lavoie est une occasion unique de redécouvrir des chansons qui ont bercé et ému le public francophone au fil des ans, portées par toute l’énergie qu’il sait déployer sur scène. Voir un spectacle de Daniel Lavoie, c’est entrer dans l’univers de chacune de ses compositions. .

English :

Daniel Lavoie at Le Mans!

