Daniel Lazar & Almir Meskovic – Concert – Festival Aux heures d’été Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes 10 juillet 2025 21:30

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-10 21:30 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Virtuosité des Balkans L’accordéoniste bosniaque Almir Meskovic et le violoniste serbe Daniel Lazar se sont rencontrés en Norvège alors qu’ils fuyaient tous deux la guerre qui opposait leurs deux régions. Très vite, ils ont su qu’ils devaient jouer ensemble ! Dans leur duo, ils apportent une virtuosité éclatante et une profondeur émotionnelle à des mélodies originaires de Roumanie, du Kosovo, de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine et de Serbie, enrichi de compositions originales intégrant des éléments de la musique traditionnelle scandinave. Personne d’autre n’aurait pu concocter ce brillant mélange si authentiquement balkanique, mêlé d’éléments nordiques, pop et classiques. Un concert symbole de réconciliation post-conflit porté par deux très grands talents éminemment captivants. Daniel Lazar : violon / Almir Meskovic : accordéon Durée : 1h30 Dans le cadre du festival des cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été À ne pas oublier : la natte pour s’asseoir au sec !

Douves du Château des Ducs de Bretagne Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.auxheuresete.com/