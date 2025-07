Daniel Liard expose ses paysages du Perche Salle Giffard Tourouvre au Perche

Daniel Liard expose ses paysages du Perche

Salle Giffard AUTHEUIL Tourouvre au Perche Orne

Vendredi 2025-08-08 15:00:00

2025-08-24 18:30:00

2025-08-08

Daniel Liard vit à Autheuil. Il est né en 1950 près de L’Aigle et il est devenu percheron d’adoption en 1985. C’est tout jeune qu’il commence à dessiner des animaux à l’encre de Chine puis des soldats romains, chevaliers, mousquetaires.

Il poursuit sa passion en peignant des paysages de montagne et un ami lui enseigne différentes techniques pour composer un tableau, choisir les couleurs, lui permettant ainsi d’affiner sa technique. Daniel Liard fréquente aussi les musées, le Louvre et Orsay et admire les œuvres des grands peintres paysagistes de l’école de Barbizon.

Vernissage vendredi 8 août à 17h. .

Salle Giffard AUTHEUIL Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie

