DANIEL LOZAKOVICH DAVID FRAY HALLE AUX GRAINS Toulouse mardi 27 janvier 2026.
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 80 EUR
Début : 2026-01-27 20:00:00
fin : 2026-01-27 22:00:00
2026-01-27
Deux stars, deux musiciens complices sur scène.
Le violoniste Daniel Lozakovich est le plus jeune artiste à avoir signé un contrat d’exclusivité avec Deutsche Grammophon. Il joue sur le Stradivarius qui appartenait à Ivry Gitlis. Le pianiste David Fray est un maître dans la musique de Bach et de Beethoven. Une rencontre exaltante. 20 .
English :
Two stars, two musicians on stage together.
German :
Zwei Stars, zwei Musiker, die auf der Bühne Komplizen sind.
Italiano :
Due star, due musicisti sul palco insieme.
Espanol :
Dos estrellas, dos músicos juntos en el escenario.
