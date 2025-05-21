DANIEL LOZAKOVICH DAVID FRAY HALLE AUX GRAINS Toulouse

DANIEL LOZAKOVICH DAVID FRAY

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 80 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 20:00:00

fin : 2026-01-27 22:00:00

Date(s) :

2026-01-27

Deux stars, deux musiciens complices sur scène.

Le violoniste Daniel Lozakovich est le plus jeune artiste à avoir signé un contrat d’exclusivité avec Deutsche Grammophon. Il joue sur le Stradivarius qui appartenait à Ivry Gitlis. Le pianiste David Fray est un maître dans la musique de Bach et de Beethoven. Une rencontre exaltante. 20 .

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

Two stars, two musicians on stage together.

German :

Zwei Stars, zwei Musiker, die auf der Bühne Komplizen sind.

Italiano :

Due star, due musicisti sul palco insieme.

Espanol :

Dos estrellas, dos músicos juntos en el escenario.

L’événement DANIEL LOZAKOVICH DAVID FRAY Toulouse a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE