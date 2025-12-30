DANIEL RABIER COMEDIE DES SUDS PLAN DE CAMPAGNE Cabries

DANIEL RABIER Début : 2026-04-29 à 20:00. Tarif : – euros.

Daniel Rabier se définit lui-même comme une amuseur public. Durant des décennies il a écumé les Cabarets Parisiens qui ont fait de lui ce qu’il est devenu aujourd’hui (selon ses dires) un humoriste gaulois. Ce vieux sage, au regard bienveillant, est un guitariste chanteur auteur compositeur, qui au fil du temps à réussi ce savant mélange d’humour, de tendresse , de blagues potaches, dechansons courtes et participatives. Si vous le connaissez pas encore, parlez-en autour de vous et il y a forcemément quelqu’un qui le connait. Influences assumées: Pierre Dac Francis Blanche Robert Lamoureux Pierre Desproges et Jean Passe

COMEDIE DES SUDS PLAN DE CAMPAGNE LA PALMERAIE C.CIAL 13480 Cabries 13