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Daniel Rabier Troyes

Daniel Rabier Troyes

Daniel Rabier Troyes dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Le Troyes Fois Plus à l'Ouest

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 18 18 18 Tarif de base plein tarif

Troyes

Daniel Rabier

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 18 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 17:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Une heure et des brouettes d’humour décapant, de chansons courtes, de dérision, d’histoires Gauloises et de jeux de mots, à un rythme effréné et dans un style éminemment rentre dedans .

Mais le temps d’instants suspendus, vous croiserez un vieux sage au regard bienveillant, délivrant à ceux qui l’entendent quelques conseils pleins de bon sens; car comme disait sa grand-mère il est trop tard pour serrer les fesses quand t’as fait c’qui fallait pas faire !   .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48  troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Daniel Rabier Troyes a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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