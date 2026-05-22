Daniel Rabier Troyes
Daniel Rabier Troyes dimanche 24 mai 2026.
Troyes
Daniel Rabier
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 18 – 18 – 18 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 17:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Une heure et des brouettes d’humour décapant, de chansons courtes, de dérision, d’histoires Gauloises et de jeux de mots, à un rythme effréné et dans un style éminemment rentre dedans .
Mais le temps d’instants suspendus, vous croiserez un vieux sage au regard bienveillant, délivrant à ceux qui l’entendent quelques conseils pleins de bon sens; car comme disait sa grand-mère il est trop tard pour serrer les fesses quand t’as fait c’qui fallait pas faire ! .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Daniel Rabier Troyes a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- Drag & Queens Troyes 22 mai 2026
- GERALD DAHAN LE TROYES FOIS PLUS Troyes 23 mai 2026
- Lyliane Mosca en dédicace Troyes 23 mai 2026
- Flânerie Troyes la Magnifique Troyes 23 mai 2026
- Ecrire des haïkus au musée, musee d’Art Moderne Donation Pierre et Denise Lévy, Troyes 23 mai 2026