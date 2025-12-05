Concert Daniel Zimmermann | Electro Deluxe Amiens

Concert Daniel Zimmermann | Electro Deluxe

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-12-05 19:30:00

Début : 2025-12-05 19:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

1 soirée, 2 concerts

Cuivres sur double plateau

Daniel Zimmermann revient en quartet avec Snapshots, son nouvel album enregistré dans le studio de la MCA chez Label Bleu.Onze morceaux comme autant de reflets sensibles de notre époque — environnement, crises, quotidien — servis par une musique élégante, fluide et pleine d’humour, fidèle à l’esprit Label Bleu.

Place ensuite à Electro Deluxe, groupe culte de la scène soul-funk, lauréat des Victoires du Jazz 2017. Leur énergie déborde, entre cuivres incandescents, rythmiques redoutables et charisme scénique. Avec Next, leur dernier album, ils franchissent une nouvelle étape, mixant jazz, blues, pop et groove incandescent. Une soirée explosive et dansante à souhait !

TARIF 3 · 8 À 30€

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

1 evening, 2 concerts

Double-set brass

Daniel Zimmermann returns as a quartet with Snapshots, his new album recorded in the MCA studio for Label Bleu. 11 tracks, like so many sensitive reflections of our times? environment, crises, everyday life? served up by elegant, fluid and humorous music, true to the Label Bleu spirit.

Next up is Electro Deluxe, a cult group on the soul-funk scene and winner of the 2017 Victoires du Jazz awards. Their energy overflows with incandescent brass, fearsome rhythms and stage charisma. With Next, their latest album, they take things to the next level, mixing jazz, blues, pop and incandescent groove. An explosive, danceable evening to remember!

PRICE 3 8 TO 30?

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

1 Abend, 2 Konzerte

Blechbläser auf doppelter Bühne

Daniel Zimmermann kehrt als Quartett mit Snapshots zurück, seinem neuen Album, das er im Studio der MCA bei Label Bleu aufgenommen hat.11 Stücke als sensible Reflexionen unserer Zeit Umwelt, Krisen, Alltag serviert von einer eleganten, flüssigen und humorvollen Musik, die dem Geist von Label Bleu treu ist.

Danach ist Platz für Electro Deluxe, die Kultband der Soul-Funk-Szene und Gewinner der Victoires du Jazz 2017. Ihre Energie strotzt nur so vor glühenden Blechbläsern, furchterregenden Rhythmen und Bühnencharisma. Mit Next, ihrem letzten Album, gehen sie einen Schritt weiter und mischen Jazz, Blues, Pop und glühenden Groove. Ein explosiver und tanzbarer Abend!

TARIF 3 8 BIS 30?

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

1 serata, 2 concerti

Ottoni su doppio palco

Daniel Zimmermann torna in quartetto con Snapshots, il suo nuovo album registrato nello studio MCA per Label Bleu. 11 tracce, come tante riflessioni sensibili del nostro tempo l’ambiente, le crisi, la vita quotidiana servite da una musica elegante, fluida e piena di umorismo, fedele allo spirito di Label Bleu.

Seguono gli Electro Deluxe, gruppo di culto della scena soul-funk, vincitori dei premi Victoires du Jazz 2017. La loro energia trabocca di ottoni incandescenti, ritmi temibili e carisma sul palco. Con Next, il loro ultimo album, portano le cose a un livello superiore, mescolando jazz, blues, pop e groove incandescente. Una serata esplosiva e ballabile da ricordare!

PREZZO 3 8-30?

PRENOTAZIONE PER I SOCI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

1 velada, 2 conciertos

Metales en doble escenario

Daniel Zimmermann vuelve en cuarteto con Snapshots, su nuevo álbum grabado en el estudio MCA para Label Bleu. 11 temas, como tantas reflexiones sensibles de nuestro tiempo -el medio ambiente, las crisis, la vida cotidiana- servidos por una música elegante, fluida y llena de humor, fiel al espíritu de Label Bleu.

A continuación, Electro Deluxe, grupo de culto de la escena soul-funk, ganadores de los premios Victoires du Jazz 2017. Su energía desborda metales incandescentes, ritmos temibles y carisma escénico. Con Next, su último álbum, llevan las cosas al siguiente nivel, mezclando jazz, blues, pop y groove incandescente. Una noche explosiva y bailable para recordar

PRECIO 3 DE 8 A 30?

SOCIOS CON RESERVA

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

