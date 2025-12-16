Daniel Zimmermann – Snapshots New Morning Paris

Un moment mémorable en perspective avec un groupe qui aligne depuis des années les disques remarquables et des centaines de concerts à travers la France et le monde.

La musique de Zimmermann puise son inspiration dans les choses de la vie, avec humilité, mais non sans talent : le tromboniste a été le compagnon de route de Thomas de Pourquery, Claude Nougaro, Manu Dibango, Tony Allen

ou Vincent Peirani, parmi tant d’autres. Sur scène, son bagou pince-sans-rire

s’affiche entre ses deux «bêtes sauvages» : Pierre Durand, guitariste fou et

aventureux, et Julien Charlet, batteur incandescent.

Cet attelage suintant le groove et le lyrisme à fleur de peau a accueilli pour ce

nouvel album la bassiste Elise Blanchard, transfuge pop au son vintage

(Philippe Catherine, Oumou sangaré…), confirmant son orientation sans

limites entre rock, funk… Mais avec toujours la porte ouverte à l’imprévu, son

ADN.

« Énergie et émotion omniprésentes », « Un atout majeur du jazz hexagonal actuel » (Jazz Magazine)

« Indispensable », « Un régal pour le spectateur » (Télérama)

« Un lyrisme rare » (La Terrasse)

« Dans les hautes sphères de ce jazz brillant et vivant que nous aimons tant » (FIP)

Avec :

Daniel Zimmermann (Trombone)

Elise Blanchard (Basse)

Julien Charlet (Guitare)

Pierre Durand (Batterie)

+ Invités

Ouverture des portes 19h30. Concert 20:30

Le mardi 27 janvier 2026

de 19h30 à 22h00

payant Pré-ventes : 25.54 EUR Tout public.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20260127-6375-daniel-zimmermann.html