Danielle Darrieux par Pierre Murat Bibliothèque Georges Brassens Paris
Danielle Darrieux par Pierre Murat Bibliothèque Georges Brassens Paris mercredi 14 janvier 2026.
L’éblouissante carrière
cinématographique de Danielle Darrieux (1917–2017) compte plus de 100 films,
notamment sous la direction d’Henri Decoin, Claude Autant-Lara, Max Ophüls,
Joseph Mankiewicz, Jacques Demy, Paul Vecchiali et François Ozon.
Le journaliste et critique Pierre
Murat est l’auteur d’un essai passionné consacré à Danielle Darrieux,
« femme aux mille visages et aux audaces secrètes, comédienne totalement
libre dans un univers dominé par un imaginaire masculin sans
partage ».
Pierre Murat est auteur, journaliste et critique de
cinéma (Télérama, « Le masque et la plume »). Son ouvrage Les Films de Danielle Darrieuxest paru en 2024 aux éditions
Télémaque.
Rencontre avec Pierre Murat autour de son ouvrage « Les Films de Danielle Darrieux » (Éditions Télémaque, 2024).
Le mercredi 14 janvier 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-14T20:00:00+01:00
fin : 2026-01-14T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-14T19:00:00+02:00_2026-01-14T20:30:00+02:00
Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr