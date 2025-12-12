Danielle Darrieux par Pierre Murat Bibliothèque Georges Brassens Paris

L’éblouissante carrière

cinématographique de Danielle Darrieux (1917–2017) compte plus de 100 films,

notamment sous la direction d’Henri Decoin, Claude Autant-Lara, Max Ophüls,

Joseph Mankiewicz, Jacques Demy, Paul Vecchiali et François Ozon.

Le journaliste et critique Pierre

Murat est l’auteur d’un essai passionné consacré à Danielle Darrieux,

« femme aux mille visages et aux audaces secrètes, comédienne totalement

libre dans un univers dominé par un imaginaire masculin sans

partage ».

Pierre Murat est auteur, journaliste et critique de

cinéma (Télérama, « Le masque et la plume »). Son ouvrage Les Films de Danielle Darrieuxest paru en 2024 aux éditions

Télémaque.

Rencontre avec Pierre Murat autour de son ouvrage « Les Films de Danielle Darrieux » (Éditions Télémaque, 2024).

Le mercredi 14 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Public adultes.

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr