DANIIL TRIFONOV HALLE AUX GRAINS Toulouse

DANIIL TRIFONOV

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21 22:00:00

2026-02-21

Au piano, Daniil Trifonov, joue comme s’il s’appropriait chaque œuvre, d’une suite de Haendel au romantisme le plus échevelé des partitions de Schumann et de Brahms.

Peu de pianistes font ainsi corps avec leur instrument. Pourtant, nulle outrance, pas de fioritures dans le jeu d’une sublime élégance du pianiste russe. 20 .

English :

At the piano, Daniil Trifonov plays as if he were making each work his own, from a Handel suite to the wildest romanticism of Schumann and Brahms.

German :

Am Klavier spielt Daniil Trifonov, als würde er sich jedes Werk zu eigen machen, von einer Suite von Händel bis hin zu den romantischsten Partituren von Schumann und Brahms.

Italiano :

Al pianoforte, Daniil Trifonov suona come se facesse sua ogni opera, da una suite di Handel al romanticismo più frenetico di Schumann e Brahms.

Espanol :

Al piano, Daniil Trifonov toca como si hiciera suya cada obra, desde una suite de Haendel hasta el romanticismo más frenético de Schumann y Brahms.

