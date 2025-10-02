Danny Janklow invite Baptiste Herbin en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Danny Janklow invite Baptiste Herbin en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mercredi 1 octobre 2025.

Musicien engagé, il fait résonner ses créations comme des appels à l’égalité, à la justice et à l’amour.

Lauréat de nombreux concours prestigieux (Detroit Jazz Festival, North American Saxophone Alliance), il a aussi été demi-finaliste du concours Thelonious Monk.

En 2021, il reçoit un Grammy pour son rôle dans Monk’estra plays John Beasley.

Il a partagé la scène avec Stevie Wonder, Herbie Hancock, Wayne Shorter ou encore Aloe Blacc.

Ses enregistrements marient virtuosité et audace, du jazz aux collaborations hip-hop avec JID ou Earthgang.

On le retrouve sur les scènes les plus prestigieuses : Hollywood Bowl, Village Vanguard, Northsea Jazz Festival, Blue Note Tokyo…

Il a publié Elevation, Worlds Collide, Love Day Live et plus récemment le single Rising Tide.

Poly-instrumentiste, il incarne une génération qui repousse les frontières du jazz.

Danny Janklow : saxophone alto

Baptiste Herbin : saxophones

Simon Chivallon : piano

Pierre Marcus : contrebasse

Raphael Pannier : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Danny Janklow est un saxophoniste et compositeur incontournable de sa génération, reconnu pour son énergie, son imagination et son mélange unique de jazz, R&B, funk et soul.

Le mercredi 01 octobre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/