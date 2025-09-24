DANS KEL ÉTAT T ? Laurens

Avenue de la Gare Laurens Hérault

Spectacle pour les tout-petits à partir de 6 mois de 10h30 à 11h à la salle polyvalente

par la compagnie Lutine. Inscription obligatoire.

Avenue de la Gare Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 62 38 30 mediatheque@mairie-laurens.fr

English :

Show for toddlers aged 6 months and upwards from 10.30am to 11am at the Salle Polyvalente

by the Lutine company. Registration required.

German :

Aufführung für Kleinkinder ab 6 Monaten von 10:30 bis 11:00 Uhr in der Mehrzweckhalle

von der Compagnie Lutine. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Spettacolo per bambini dai 6 mesi in su, dalle 10.30 alle 11.00, nella Sala Polivalente

a cura della compagnia Lutine. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Espectáculo para niños a partir de 6 meses de 10.30 a 11.00 h en la Sala Polivalente

a cargo de la compañía Lutine. Inscripción obligatoria.

L’événement DANS KEL ÉTAT T ? Laurens a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT AVANT-MONTS