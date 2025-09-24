DANS KEL ÉTAT T ? Laurens
DANS KEL ÉTAT T ? Laurens mercredi 24 septembre 2025.
DANS KEL ÉTAT T ?
Avenue de la Gare Laurens Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24
fin : 2025-09-24
Date(s) :
2025-09-24
Spectacle pour les tout-petits à partir de 6 mois de 10h30 à 11h à la salle polyvalente
par la compagnie Lutine. Inscription obligatoire.
.
Avenue de la Gare Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 62 38 30 mediatheque@mairie-laurens.fr
English :
Show for toddlers aged 6 months and upwards from 10.30am to 11am at the Salle Polyvalente
by the Lutine company. Registration required.
German :
Aufführung für Kleinkinder ab 6 Monaten von 10:30 bis 11:00 Uhr in der Mehrzweckhalle
von der Compagnie Lutine. Anmeldung erforderlich.
Italiano :
Spettacolo per bambini dai 6 mesi in su, dalle 10.30 alle 11.00, nella Sala Polivalente
a cura della compagnia Lutine. Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
Espectáculo para niños a partir de 6 meses de 10.30 a 11.00 h en la Sala Polivalente
a cargo de la compañía Lutine. Inscripción obligatoria.
L’événement DANS KEL ÉTAT T ? Laurens a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT AVANT-MONTS