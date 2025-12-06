Dans la brume sauvage de la forêt perdue Jeu de Paume Rennes Mercredi 10 décembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Un conte clownesque, absurde, drôle et poétique.

Dans une lointaine forêt, une princesse maudite est prisonnière d’une caravane sanitaire. Pour échapper à sa destinée et réaliser ses projets, elle se lance dans une flamboyante épopée d’où surgiront des personnages extraordinaires, plus ou moins essentiels à l’histoire.

Un conte avec des animaux qui parlent, des animaux qui parlent pas, des arbres dans une forêt, une course-poursuite à pied mais pas vite, des envolées dentelées sur ce qu’on pense tout bas et des déclarations émues sur notre humanité bancale.

