Dans la brume sauvage de la forêt perdue Jeu de Paume Rennes Mercredi 10 décembre, 17h00 Ille-et-Vilaine
Un conte clownesque, absurde, drôle et poétique.
Dans une lointaine forêt, une princesse maudite est prisonnière d’une caravane sanitaire. Pour échapper à sa destinée et réaliser ses projets, elle se lance dans une flamboyante épopée d’où surgiront des personnages extraordinaires, plus ou moins essentiels à l’histoire.
Un conte avec des animaux qui parlent, des animaux qui parlent pas, des arbres dans une forêt, une course-poursuite à pied mais pas vite, des envolées dentelées sur ce qu’on pense tout bas et des déclarations émues sur notre humanité bancale.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-10T17:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-10T18:00:00.000+01:00
http://www.jeudepaumerennes.fr
Jeu de Paume 12, rue Saint-Louis, Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
contact@jeudepaumerennes.fr 02 21 02 22 40