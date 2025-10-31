Dans la cabane on raconte… La Cabane du Lac Châtellerault
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04
2026-02-04
Que va-ton écouter aujourd’hui dans la Cabane du Lac ?
Toujours des histoires pour les enfants à partir de 4 ans qui sont prêts à laisser libre cours à leur imaginaire… .
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80 lacabanedulac@grand-chatellerault.fr
