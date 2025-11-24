Dans la cabane on raconte…Noël La Cabane du Lac Châtellerault

Dans la cabane on raconte…Noël

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Que va-ton écouter aujourd’hui dans la Cabane du Lac ?

Des histoires de Noël pour les enfants dès 4 ans, prêts à laisser libre cours à leur imaginaire. .

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80 lacabanedulac@grand-chatellerault.fr

English : Dans la cabane on raconte…Noël

German : Dans la cabane on raconte…Noël

Italiano :

Espanol : Dans la cabane on raconte…Noël

L’événement Dans la cabane on raconte…Noël Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne