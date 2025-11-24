Dans la cabane on raconte…Noël La Cabane du Lac Châtellerault

Dans la cabane on raconte...Noël

Dans la cabane on raconte…Noël La Cabane du Lac Châtellerault samedi 13 décembre 2025.

Dans la cabane on raconte…Noël

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

Que va-ton écouter aujourd’hui dans la Cabane du Lac ?
Des histoires de Noël pour les enfants dès 4 ans, prêts à laisser libre cours à leur imaginaire.   .

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80  lacabanedulac@grand-chatellerault.fr

English : Dans la cabane on raconte…Noël

German : Dans la cabane on raconte…Noël

Italiano :

Espanol : Dans la cabane on raconte…Noël

L’événement Dans la cabane on raconte…Noël Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne