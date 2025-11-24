Dans la cabane on raconte…Noël La Cabane du Lac Châtellerault
Dans la cabane on raconte…Noël La Cabane du Lac Châtellerault samedi 13 décembre 2025.
Dans la cabane on raconte…Noël
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Que va-ton écouter aujourd’hui dans la Cabane du Lac ?
Des histoires de Noël pour les enfants dès 4 ans, prêts à laisser libre cours à leur imaginaire. .
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80 lacabanedulac@grand-chatellerault.fr
English : Dans la cabane on raconte…Noël
German : Dans la cabane on raconte…Noël
Italiano :
Espanol : Dans la cabane on raconte…Noël
L’événement Dans la cabane on raconte…Noël Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne