Dans la cabane on raconte…Spéciale chaussettes La Cabane du Lac Châtellerault

Dans la cabane on raconte...Spéciale chaussettes 35 rue Aliénor d'Aquitaine Châtellerault 2026-06-03

Dans la cabane on raconte…Spéciale chaussettes La Cabane du Lac Châtellerault mercredi 3 juin 2026.

Dans la cabane on raconte…Spéciale chaussettes

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03

Date(s) :
2026-06-03

Que va-ton écouter aujourd’hui dans la Cabane du Lac ?
Toujours des histoires pour les enfants à partir de 4 ans qui sont prêts à laisser libre cours à leur imaginaire…   .

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80  lacabanedulac@grand-chatellerault.fr

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English : Dans la cabane on raconte…Spéciale chaussettes

L’événement Dans la cabane on raconte…Spéciale chaussettes Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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