Dans la chambre d’Adrien, il y a … Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes 6 mars – 4 avril entrée libre

Partons à la découverte du monde graphique et souvent contemplatif d’Adrien Parlange, à travers des reproductions de La chambre du lion et Le grand serpent, deux albums où il utilise la linogravure.

On y retrouve des enfants, des animaux qui cohabitent poétiquement dans une forme visuelle très épurée. Chez lui, l’image précède presque toujours le texte, il est économe en mots qu’il choisit précisément et tout le reste est dit dans la délicatesse de ses illustrations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-06T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-04-04T18:00:00.000+02:00

