Dans la chambre d’Adrien, il y a …, Bibliothèque Bourg-L’Évesque, Rennes

Dans la chambre d’Adrien, il y a … 6 mars – 4 avril Bibliothèque Bourg-L’Évesque Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-06T14:30:00+01:00 – 2026-03-06T18:30:00+01:00

Fin : 2026-04-04T14:30:00+02:00 – 2026-04-04T18:00:00+02:00

On y retrouve des enfants, des animaux qui cohabitent poétiquement dans une forme visuelle très épurée. Chez lui, l’image précède presque toujours le texte, il est économe en mots qu’il choisit précisément et tout le reste est dit dans la délicatesse de ses illustrations.

Dans le cadre des P’tits bouquineurs, du vendredi 6 mars au samedi 4 avril

Bibliothèque Bourg-L'Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Rennes 35000 Bourg l'Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne

Partons à la découverte du monde graphique et souvent contemplatif d’Adrien Parlange, à travers des reproductions de La chambre du lion et Le grand serpent, deux albums où il utilise la linogravure. exposition jeunesse

Adrien Parlange