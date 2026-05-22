Dans la Clairière Théâtre de verdure Jeannot Haguenier Pancé Vendredi 29 mai, 19h00 Tarif libre et conscient.

Ve 29 mai Concert plein-air à Pancé (35320) Soirée musicale, chaleureuse, colorée et endiablée. avec Brazakuja (Brésil), Fanfare Gloups (World/ Jazz) et le Faune Stepper (dj dub éléctro). Tarif Libre

Dans la clairière: CONCERT

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Ve 29 Mai, 19hoo, Théâtre de verdure Jeannot Haguenier (35320)

### BRAZAKUJA, FANFARE GLOUPS, LE FAUNE STEPPER

Venez vous détendre de votre semaine, profiter de la magie du Théâtre de verdure de Jeannot et découvrir l’été avant l’heure grâce à trois groupes d’exception !

Dans le cadre de son évènement [« Dans la clairière »](https://www.helloasso.com/associations/le-jourj/evenements/dans-la-clairiere-le-29-mai-2026) l’association le JOURJ vous propose cette soirée concert, chaleureuse, colorée et endiablée dans la forêt de Pancé (35320).

### Au programme :

**GLOUPS** – Musique world/jazz.

Une fanfare de poche délirante et 4 musiciens surexcités (tout public)

Dotés d’une forte expérience des musiques de rue, les Gloups passent partout, utilisant leur proximité avec le public pour partager leur joie et leur énergie dans une ambiance chaleureuse et dansante.

Les musiques de l’Europe de l’Est, le dixieland de la Nouvelle Orléans, le Choro du brésil, une touche de jazz manouche, de valse, de rap, de scat et de nombreuses improvisations composent l’univers sonore de Gloups.

Mêlant musique, mise en espace et quelques envolées vocales, les musiciens de Gloups se plient en quatre pour distiller leur générosité dans une énergie communicative, avec un talent incontesté !

_Parfaite mise en bouche pour vous ouvrir l’appétit et déguster une bonne galette saucisse !_

**BRAZAKUJA** – Chanson/Musique du Monde de l’Amérique Latine Franco-Balkanique.

Trois voix, un violoncelle, un accordéon et une batterie : c’est la formation pour le moins étonnante de Brazakuja.

Un mélange unique pour un voyage coloré entre les rythmes bouillonnants du forró, tradition musicale du nord-est du Brésil, les polyphonies vibrantes des Balkans et l’univers intimiste des chansons à textes.

Entre fête et poésie, ses morceaux se dansent autant qu’ils s’écoutent, ses mots nous donnent le sourire aux lèvres autant qu’ils peuvent nous donner la larme à l’œil.

_Laissez-vous transporter dans cet univers haut en couleur qui s’intègre si bien au site du Tertre Gris_

**LE FAUNE STEPPER** – Musicien et performer live.

Entre envolées cuivrées et basses percutantes, Le Faune Stepper fait vibrer la scène dub avec un son hybride et envoûtant. Trompettiste depuis toujours, il fusionne électro-dub, stepper et influences balkaniques et arabes pour un voyage musical intense.

Voilà comment finir tranquillement votre soirée de printemps, en échangeant avec les artistes, en dansant, ou simplement à l’écoute autour d’un verre entre amis au cœur de la forêt du Tertre Gris …

Un évènement du JOURJ « association organisatrice d’événements culturel au naturel »

Toute l’info sur notre [page HelloAsso](https://www.helloasso.com/associations/le-jourj/evenements/dans-la-clairiere-le-29-mai-2026)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-29T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-29T22:30:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/le-jourj/evenements/dans-la-clairiere-le-29-mai-2026 asso.lejourj@gmail.com 0630728608

Théâtre de verdure Jeannot Haguenier Pancé Pancé 35320 Ille-et-Vilaine



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