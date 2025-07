Dans la cour des grands dîner spectacle spécial Marcel Pagnol Le Cloître Marseille 13e Arrondissement

Dans la cour des grands dîner spectacle spécial Marcel Pagnol

Samedi 30 août 2025 de 19h30 à 23h. Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Au fil du repas, laissez-vous transporter, de plats en plats, par les personnages de la trilogie César, Panisse, Escartefigue et M. Brun dans l’univers merveilleux du grand Marcel Pagnol !

Un voyage gustatif et théâtral !

Le Cloître et la compagnie théâtrale Dans la Cour des Grands s’associent le temps d’une soirée pour vous proposer une expérience inoubliable !

Un dîner exceptionnel par le restaurant Les Jardins du Cloître où mets délicieux et récits savoureux vont émerveiller vos papilles !

Au fil du repas, laissez-vous transporter, de plats en plats, par les personnages de la trilogie César, Panisse, Escartefigue et M. Brun. Du Pitalugue à la partie de cartes, en passant par César qui attend la lettre de Marius, ou qui va voir ses amours, vivez la soirée comme si vous étiez au Bar de César.





La compagnie dans la cour des grands

Seule compagnie en Europe à être labellisée par Marcel Pagnol Communication pour la qualité et l’intégrité de son travail artistique, la compagnie Dans la Cour des Grands se consacre à une interprétation particulière de l’œuvre de Marcel Pagnol.

Par l’originalité de ses spectacles, la Cie Dans la Cour des Grands a su captiver l’imaginaire de plus de 250 000 spectateurs tout en se donnant pour vocation de créer un théâtre populaire, accessible et exigeant. Un théâtre qui illumine les âmes et dont on sort grandi et comblé de joie. .

Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 12 29 42 event@lecloitre13.fr

English :

As the meal progresses, let yourself be transported from dish to dish by the characters of the trilogy: César, Panisse, Escartefigue and M. Brun, into the wonderful world of the great Marcel Pagnol!

German :

Lassen Sie sich im Laufe des Essens von Gang zu Gang von den Figuren der Trilogie: César, Panisse, Escartefigue und M. Brun in die wunderbare Welt des großen Marcel Pagnol entführen!

Italiano :

Durante il pasto, lasciatevi trasportare di piatto in piatto dai personaggi della trilogia: César, Panisse, Escartefigue e M. Brun nel meraviglioso mondo del grande Marcel Pagnol!

Espanol :

A medida que avance la comida, déjese transportar de plato en plato por los personajes de la trilogía: César, Panisse, Escartefigue y M. Brun en el maravilloso mundo del gran Marcel Pagnol

