Dans la cour des grands dîner théâtre spécial Marcel Pagnol Le Cloître Marseille 13e Arrondissement

Dans la cour des grands dîner théâtre spécial Marcel Pagnol

Jeudi 16 octobre 2025 de 19h30 à 23h30.

Jeudi 30 octobre 2025 de 19h30 à 23h30.

Accueil à partir de 19h30. Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 65 – 65 – EUR

Vivez un dîner théâtre provençal au cœur du Cloître de Marseille et plongez dans l’univers passionnant de Marcel PAGNOL grâce à la Compagnie Dans La Cour des Grands.

Le Cloître et la compagnie théâtrale Dans la Cour des Grands s’associent le temps d’une soirée pour vous proposer une expérience inoubliable !







Au fil du repas, laissez-vous transporter, de plats en plats, par les personnages de la trilogie César, Panisse, Escartefigue et M.Brun. Du Pitalugue à la partie de Cartes, en passant par César qui attend la lettre de Marius, ou qui va voir ses amours, vivez la soirée comme si vous étiez au bar de César.







Dans La Cour des Grands est la seule compagnie en Europe à être labellisée par Marcel Pagnol Communication pour la qualité et l’intégrité de son travail artistique, la compagnie Dans la Cour des Grands se consacre à une interprétation particulière de l’œuvre de Marcel Pagnol. .

Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 12 29 42 event@lecloitre13.fr

English :

Experience Provencal dinner theater in the heart of Marseille’s Cloister, and plunge into the fascinating world of Marcel PAGNOL thanks to Compagnie Dans La Cour des Grands.

German :

Erleben Sie ein provenzalisches Theaterdinner im Herzen des Klosters von Marseille und tauchen Sie mit der Compagnie Dans La Cour des Grands in die spannende Welt von Marcel PAGNOL ein.

Italiano :

Vivete una cena teatrale provenzale nel cuore del Chiostro di Marsiglia e immergetevi nell’affascinante mondo di Marcel PAGNOL grazie alla Compagnie Dans La Cour des Grands.

Espanol :

Viva una cena-teatro provenzal en el corazón del Claustro de Marsella y sumérjase en el fascinante universo de Marcel PAGNOL gracias a la Compagnie Dans La Cour des Grands.

