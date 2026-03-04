Dans la fabrique des rêves, Musée des Beaux Arts, Orléans

Dans la fabrique des rêves 15 – 24 avril Musée des Beaux Arts Loiret

Ateliers accessibles sans réservation, en continu de 14h à 17h, gratuit pour les enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T13:30:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T14:00:00+02:00 – 2026-04-24T17:00:00+02:00

Entrez dans l’atelier pour créer autour des histoires, de notre imaginaire et des couleurs, inspirés par les émotions que les tableaux du musée éveillent.

Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 83 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-arts https://www.facebook.com/MBAOrleans/;https://www.instagram.com/mbaorleans/ Sa collection permanente, qui couvre la création artistique du XVe au XXe siècle, présente un ensemble exceptionnel de peintures italiennes, flamandes et hollandaises, ainsi qu’un important fonds d’oeuvres françaises des XVIIe et XVIIIe siècles dont un remarquable cabinet des pastels, le deuxième de France après le Louvre. Outre 2.000 peintures et 700 sculptures, le musée possède une collection de 10.000 dessins et 50.000 estampes. Gratuit le 1er dimanche du mois / Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 € / Billet groupé valable une journée donnant droit à l’entrée du Musée des Beaux-Arts, de l’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans) et de la Maison de Jeanne d’Arc.

Plusieurs ateliers mêlant oeuvres et couleurs sont ouverts musee musée

Musées d’Orléans