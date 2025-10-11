Dans la forêt Plateau, hauteurs de Beaudéan Beaudéan

DANS LA FORÊT

Une échappée au plateau de Beaudéan à la découverte de deux propositions artistiques et d’une lecture du paysage, spécialement imaginées pour être présentées en pleine nature. Le long du chemin le public sera invité à une dégustation de mets d’inspiration forestière.

Nicolas Fayol, artiste issu du breakdance, envisage le sol, tout autant que le ciel, comme des partenaires de jeu, il s’impose ici de danser avec la contrainte forte de ne pas se mettre debout.

Un jour, nous allons dans la forêt. Avant d’y entrer, nous déposons nos outils (haches, fusils, paniers, petits couteaux, appareils). Et c’est avec ce qui nous reste de ver, ce qui nous reste d’écorce, ce qui nous reste d’oiseau, que nous allons nous promener. Que nous allons, comme à chaque fois que nous allons, trouver quelque chose à faire, à penser, à écouter. Une Ile nue est une pièce de danse et de musique qui souhaite se fondre dans un bout de forêt les spectateurs et spectatrices seront invité.e.s à goûter la lisière qui sépare la forêt de l’île

Musique avec Lucile Chartrain, Pablo Vallat et Eric Chafer. Un trio dans une clairière. Epinette, Abéun, Cornet à bouquin, Serpent…Un vent ancien au chevet de la forêt

Fabrice Loos, animateur nature au CPIE, nous offrira des clefs de lecture sur le paysage qui nous environne

Chorégraphie et jeu Nicolas Fayol | Création musicale et jeu Mont Analogue Alex Van Pelt & Ben Lupus | Admin-production Hinterland Elise Remy & Mélanie Garrabos | Regard extérieur Rebecca Journo | Co-production La Maison Danse- Uzès / La Scène nationale d’Albi / Le Centre des Monuments Nationaux L’Abbaye de La Sauve-Majeure / Traverse Atelier de Fabrique Artistique | Soutiens Région Occitanie. Ce projet bénéficie d’un soutien financier du Réseau Danse Occitanie au titre de l’aide à la production/création.

Tarif 20€ plein/ 15€ réduit (Adhérents- demandeurs d’emploi- étudiants- moins de 26 ans- minima sociaux) / incluant le grignotage

Prévoyez vêtements chauds, bonnes chaussures, gourde, lampe frontale et si vous le souhaitez, votre siège pliant !!!

Inscriptions et réservations

auprès de l’Office du Tourisme de Bagnères 05 62 95 50 71 ou sur place avant la représentation .

Plateau, hauteurs de Beaudéan BEAUDEAN Beaudéan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71

English :

IN THE FOREST

An escape to the Beaudéan plateau to discover two artistic proposals and a reading of the landscape, specially designed to be presented in the heart of nature. Along the way, the public will be treated to a tasting of forest-inspired dishes.

Nicolas Fayol, an artist with a breakdance background, sees the ground and sky as partners in the game, and imposes himself to dance with the strong constraint of not standing up.

« One day, we go into the forest. Before going in, we put down our tools (axes, guns, baskets, small knives, appliances). And with what’s left of the worm, what’s left of the bark, what’s left of the bird, we go for a walk. That we will, as we do every time we go, find something to do, to think about, to listen to. » Une Ile nue is a dance and music piece that aims to blend into a piece of forest: spectators will be invited to taste the edge that separates the forest from the island

Music with Lucile Chartrain, Pablo Vallat and Eric Chafer. A trio in a clearing. Spruce, Abéun, Cornet à bouquin, Serpent?an ancient wind at the forest’s bedside

Fabrice Loos, nature coordinator at the CPIE, will give us the keys to understanding the landscape that surrounds us

Choreography and performance Nicolas Fayol | Musical creation and performance Mont Analogue ? Alex Van Pelt & Ben Lupus | Admin-production Hinterland ? Elise Remy & Mélanie Garrabos | Regard extérieur Rebecca Journo | Co-production La Maison Danse- Uzès / La Scène nationale d?Albi / Le Centre des Monuments Nationaux ? L’Abbaye de La Sauve-Majeure / Traverse ? Atelier de Fabrique Artistique | Supports Région Occitanie. This project receives financial support from Réseau Danse Occitanie for production/creation.

German :

IN DEN WALD

Eine Flucht auf die Hochebene von Beaudéan zur Entdeckung von zwei künstlerischen Vorschlägen und einer Landschaftslesung, die speziell für die Präsentation in der freien Natur konzipiert wurden. Entlang des Weges wird das Publikum zu einer Verkostung von Gerichten eingeladen, die vom Wald inspiriert sind.

Nicolas Fayol, ein Künstler, der aus dem Breakdance kommt, betrachtet den Boden ebenso wie den Himmel als Spielpartner. Er zwingt sich hier, mit der starken Einschränkung zu tanzen, nicht aufstehen zu dürfen.

« Eines Tages gehen wir in den Wald. Bevor wir in den Wald gehen, legen wir unsere Werkzeuge (Äxte, Gewehre, Körbe, kleine Messer, Geräte) ab. Und mit dem, was wir an Würmern, Rinde und Vögeln übrig haben, gehen wir spazieren. Wir werden, wie jedes Mal, wenn wir gehen, etwas zu tun finden, etwas zu denken, etwas zu hören. » Une Ile nue ist ein Tanz- und Musikstück, das mit einem Stück Wald verschmelzen möchte: Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden eingeladen, den Rand zwischen Wald und Insel zu genießen

Musik mit Lucile Chartrain, Pablo Vallat und Eric Chafer. Ein Trio auf einer Lichtung. Fichte, Abeun, Kornett, Schlange… Ein alter Wind am Rande des Waldes

Fabrice Loos, Naturanimator am CPIE, wird uns Schlüssel zum Verständnis der uns umgebenden Landschaft anbieten

Choreographie und Spiel Nicolas Fayol | Musikalische Gestaltung und Spiel Mont Analogue? Alex Van Pelt & Ben Lupus | Admin-Produktion Hinterland ? Elise Remy & Mélanie Garrabos | Blick von außen Rebecca Journo | Koproduktion La Maison Danse- Uzès / La Scène nationale d?Albi / Le Centre des Monuments Nationaux ? L’Abbaye de La Sauve-Majeure / Traverse ? Atelier de Fabrique Artistique | Unterstützt von der Region Okzitanien. Dieses Projekt wird vom Réseau Danse Occitanie im Rahmen der Produktions-/Kreationsförderung finanziell unterstützt.

Italiano :

NELLA FORESTA

Una fuga sull’altopiano di Beaudéan per scoprire due proposte artistiche e una lettura del paesaggio, pensate appositamente per essere presentate in mezzo alla natura. Lungo il percorso, il pubblico sarà invitato a degustare piatti ispirati alla foresta.

Nicolas Fayol, artista con un passato di breakdance, vede la terra e il cielo come suoi partner nel gioco, e qui è costretto a danzare con il forte vincolo di non stare in piedi.

« Un giorno andiamo nella foresta. Prima di entrare, posiamo i nostri attrezzi (asce, pistole, cesti, coltellini, elettrodomestici). E con ciò che resta del verme, ciò che resta della corteccia, ciò che resta dell’uccello, andiamo a fare una passeggiata. Che troveremo, come ogni volta che andiamo, qualcosa da fare, da pensare, da ascoltare » Une Ile nue è un pezzo di danza e musica che mira a fondersi con un pezzo di foresta: gli spettatori saranno invitati ad assaggiare il bordo che separa la foresta dall’isola

Musica con Lucile Chartrain, Pablo Vallat ed Eric Chafer. Un trio in una radura. Abete rosso, Abéun, Cornet à bouquin, Serpent: un vento antico al capezzale della foresta

Fabrice Loos, coordinatore naturalistico del CPIE, ci darà le chiavi di lettura del paesaggio che ci circonda

Coreografia e performance Nicolas Fayol | Creazione musicale e performance Mont Analogue ? Alex Van Pelt & Ben Lupus | Amministrazione-produzione Hinterland ? Elise Remy & Mélanie Garrabos | Regard extérieur Rebecca Journo | Coproduzione La Maison Danse- Uzès / La Scène nationale d’Albi / Le Centre des Monuments Nationaux ? L’Abbaye de La Sauve-Majeure / Traverse? Atelier de Fabrique Artistique | Sostegno della Regione Occitania. Questo progetto riceve il sostegno finanziario della Réseau Danse Occitanie per la produzione/creazione.

Espanol :

EN EL BOSQUE

Una escapada a la meseta de Beaudéan para descubrir dos propuestas artísticas y una lectura del paisaje, especialmente diseñadas para ser presentadas en plena naturaleza. A lo largo del recorrido, se obsequiará al público con una degustación de platos inspirados en el bosque.

Nicolas Fayol, artista con formación en breakdance, ve el suelo y el cielo como sus compañeros de juego, y aquí se ve obligado a bailar con la fuerte restricción de no ponerse de pie.

« Un día, nos adentramos en el bosque. Antes de entrar, dejamos nuestras herramientas (hachas, pistolas, cestas, pequeños cuchillos, electrodomésticos). Y con lo que queda de gusano, lo que queda de corteza, lo que queda de pájaro, nos vamos a pasear. Que encontraremos, como cada vez que vamos, algo que hacer, que pensar, que escuchar » Une Ile nue es una pieza de danza y música que pretende fundirse con un trozo de bosque: se invitará a los espectadores a saborear el borde que separa el bosque de la isla

Música con Lucile Chartrain, Pablo Vallat y Eric Chafer. Un trío en un claro. Abeto, Abéun, Cornet à bouquin, Serpent… un viento antiguo en la cabecera del bosque

Fabrice Loos, coordinador de naturaleza en el CPIE, nos dará las claves para comprender el paisaje que nos rodea

Coreografía e interpretación Nicolas Fayol | Creación musical e interpretación Mont Analogue ? Alex Van Pelt & Ben Lupus | Admin-producción Hinterland ? Elise Remy & Mélanie Garrabos | Regard extérieur Rebecca Journo | Coproducción La Maison Danse- Uzès / La Scène nationale d’Albi / Le Centre des Monuments Nationaux ? Abadía de La Sauve-Majeure / Traverse ? Atelier de Fabrique Artistique | Apoyo de la Région Occitanie. Este proyecto recibe apoyo financiero de la Réseau Danse Occitanie para la producción/creación.

