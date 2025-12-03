Dans la fournaise solaire : derniers résultats de Solar Orbiter et Parker Solar Probe Faculté de droit et science politique de Bordeaux Bordeaux Mercredi 3 décembre, 18h00 Inscription gratuite et obligatoire

Pourquoi l'atmosphère du Soleil est-elle deux cents fois plus chaude que sa surface?

Conférence présentée par Alexis Rouillard, chercheur CNRS, IRAP et Philippe Louarn, directeur de recherche CNRS, IRAP – Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie

RDV 3 déc.2025⌚️18h00

Faculté de droit et science politique – Université de Bordeaux, amphithéâtre Duguit #Bordeaux

➡️En présentiel seulement – Inscription gratuite et obligatoire

Plus d’infos : [https://urlr.me/HGv3Pg](https://urlr.me/HGv3Pg)

// Pourquoi l’atmosphère du Soleil est-elle deux cents fois plus chaude que sa surface? Comment les vents et orages solaires sont-ils créés ? Pour répondre à ces grandes questions en astrophysique les sondes spatiales Parker Solar Probe et Solar Orbiter sont parties en 2018 et 2020 à la découverte de l’environnement proche du Soleil : la couronne solaire. Après plusieurs années d’observations, elles ont mis en évidence, tout près du Soleil, un environnement extrêmement dynamique constamment perturbé par des éjections de matières et apportent ainsi de nouveaux indices sur la formation des vents et orages solaires. //

Conférence organisée par l’Académie de l’air et de l’espace en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Université de Bordeaux. L’ Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) s’associe à ce cycle de conférences.

Faculté de droit et science politique de Bordeaux 35 place Pey-Berland Bordeaux Centre Bordeaux 33000 Gironde