Dans la jungle des aires protégées : Comment s’y retrouver ? Musée de la Chasse et de la Nature Paris Jeudi 2 avril, 19h00 Réservation gratuite et obligatoire, en présentiel ou en distanciel.

Rencontre Homme-Nature #12 au musée de la Chasse et de la Nature

**A vos agendas ! La Fondation François Sommer organise le jeudi 2 avril à 19h sa 12ème rencontre Homme-Nature « Dans la jungle des aires protégées : comment s’y retrouver ? » Au musée de la Chasse et de la Nature à Paris, chercheurs, auteurs et gestionnaires d’espaces naturels débattront autour d’une question : quelle place pour l’humain et ses activités dans les aires protégées ? Inscription gratuite mais obligatoire, en présentiel ou à distance.**

Dans la jungle des aires protégées : Comment s’y retrouver ? Fondation François Sommer SNPN fédération des parcs naturels régionaux IRD Fédération départementale des chasseurs de Loire Atlatantique ( RCFS des Traicts du croisic

Parcs nationaux, Réserves naturelles, Parcs naturels régionaux, sites Natura 2000, réserves biologiques, Réserves de Chasse et de Faune Sauvage, Sites de Conservatoires… La France compte plus de 7000 aires protégées terrestres et marines au niveau national, selon le ministère de la Transition écologique, et a dépassé les 30% de son territoire classé en zone protégée, conformément au Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal adopté en décembre 2022.

Que comprendre derrière ces chiffres ? Ces dispositifs sont-ils efficaces pour protéger le vivant ? Quels effets positifs et quelles limites ? Qu’elles soient réglementaires, foncières, contractuelles ou issues de conventions internationales, de quoi parle-t-on quand on évoque les aires protégées ? Comment expliquer et comprendre ces différents dispositifs qui se superposent sur le terrain et qui ne sont pas toujours compris par les usagers de la nature ?

Cette conférence permettra de revenir sur l’histoire et la genèse des zones protégées avec des scientifiques, des auteurs ou spécialistes du sujet. Que disent les sciences sociales ? Quels résultats pour la protection de la biodiversité et de la faune sauvage ? Elle s’appuiera également sur des exemples concrets d’aires protégées qui intègrent les activités humaines.

### **Venez assister à cette rencontre-débat avec :**

* **Gilles Kleitz,** président de la Commission des Aires protégées au comité français de l’UICN et directeur délégué adjoint à la science, chargé des sciences et de la durabilité à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD).

* **Philippe Gamen**, président délégué de la Fédération des Parcs naturels régionaux.

* **Denis Dabo**, directeur de la Fédération Départementale des Chasseurs de Loire-Atlantique et gestionnaire de la Réserve de Chasse et de faune sauvage des Traicts du Croisic, un projet dont la Fondation François Sommer est mécène.

* **Rémi Luglia**, historien, président de la Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN) et membre du Comité National de la Biodiversité (CNB).

Une table-ronde animée par **Florence Roussel,** rédactrice en chef d’Actu-environnement.

### **Informations pratiques**

* Jeudi 2 avril 2026, à 19h : rencontre-débat, puis échanges avec la salle.

* Auditorium de la Fondation François Sommer / musée de la Chasse et de la Nature/ 62 rue des Archives, 75003, Paris

* Moment de convivialité à l’issue des débats.

* Fin de la soirée : 21h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-02T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-02T21:30:00.000+02:00

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https://fondationfrancoissommer.org/dans-la-jungle-des-aires-proteges-rencontres-homme-nature-12/

Musée de la Chasse et de la Nature 62 rue des Archives Paris Quartier des Archives Paris 75003 Paris



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