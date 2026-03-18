Dans la Kitschothèque d’Aurore-Caroline Marty Place Saint-Germain Auxerre

Dans la Kitschothèque d’Aurore-Caroline Marty

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-16 12:00:00

Date(s) :

2026-04-16

L’artiste Aurore-Caroline Marty collectionne les objets en céramique un peu ringards qu’elle rassemble dans sa kitschothèque, sa banque de matériaux qui lui sert à créer ses sculptures et ses installations. Lors de cet atelier, elle vous invite à analyser des objets du quotidien, récupérés et chinés, pour leur concevoir des piédestaux sculpturaux qui les mettront en valeur. Tout public, dès 6 ans. .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 02 90 abbaye.saintgermain@auxerre.com

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English :

L’événement Dans la Kitschothèque d’Aurore-Caroline Marty Auxerre a été mis à jour le 2026-03-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)