Dans la Kitschothèque d’Aurore-Caroline Marty Place Saint-Germain Auxerre
Dans la Kitschothèque d’Aurore-Caroline Marty Place Saint-Germain Auxerre jeudi 16 avril 2026.
Dans la Kitschothèque d’Aurore-Caroline Marty
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 10:00:00
fin : 2026-04-16 12:00:00
Date(s) :
2026-04-16
L’artiste Aurore-Caroline Marty collectionne les objets en céramique un peu ringards qu’elle rassemble dans sa kitschothèque, sa banque de matériaux qui lui sert à créer ses sculptures et ses installations. Lors de cet atelier, elle vous invite à analyser des objets du quotidien, récupérés et chinés, pour leur concevoir des piédestaux sculpturaux qui les mettront en valeur. Tout public, dès 6 ans. .
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 02 90 abbaye.saintgermain@auxerre.com
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L’événement Dans la Kitschothèque d’Aurore-Caroline Marty Auxerre a été mis à jour le 2026-03-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)