Dans la lune ESPACE FAYOLLE Guéret

Dans la lune ESPACE FAYOLLE Guéret samedi 29 novembre 2025.

Dans la lune

ESPACE FAYOLLE 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

C’est votre premier voyage dans l’Espace ? Lulu Berlune vous accueille dans la douceur du halo lunaire…

Elle chante en tournant sa loupiote, elle marche en dansant dans ses bottes. Dans l’Espace, ses pensées

tournicotent… Avec sa boite à musique, elle invente de drôles de formules mathématiques. Et quand elle

ne sait pas quoi faire, elle observe le temps qui passe quand elle y pense. Avec sa longue-vue télescopique,

elle dévoile un univers plein de lumières, de magie et de mystères.Dès 6 mois et 3 ans.

Cie Les Arts Dits Écriture et jeu Lucie Catsu •Création sonore Estelle Coquin •Collaboration mise en scène et chorégraphie Daniela Marzolo et Philippe Patois •Création lumière Théo Nicoulaud et Gabriel Drouet (régie en alternance) •Scénographie Man’hu & Jéranium / Les Objets Perdus •Costume Jacqueline Peigney.Festival Saperlipetons BMGG-Ville de Guéret / La Guérétoise de spectacle .

ESPACE FAYOLLE 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

English : Dans la lune

German : Dans la lune

Italiano :

Espanol : Dans la lune

L’événement Dans la lune Guéret a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Grand Guéret