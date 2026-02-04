Dans la mer, il y a des crocodiles Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier

Dans la mer, il y a des crocodiles

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Théâtre d’objets et dessin sur sable par la Cie Les Noodles (Dès 10 ans).

L’histoire vraie d’Enaiatollah Akbari, jeune migrant afghan, d’après le récit de Fabio Geda.

Enaiat, dix ans, est un jeune Hazara, une ethnie persécutée en Afghanistan. Pour le protéger, sa mère est contrainte de l’abandonner de l’autre côté de la frontière, au Pakistan. S’ensuit alors pour ce petit bonhomme un périple insensé, cinq années de voyage à travers six pays. .

+33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

