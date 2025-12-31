Dans la nuit étoilée ! Dans le cadre du week-end thématique Etoiles Little Villette Paris

Détail des séances :

La Petite Taupe et l’étoile verte – Zdenĕk Miler – 1968 (8 min)

C’est le printemps, tout le monde s’active ! La Petite Taupe décide de déblayer son terrier. Elle trouve une pierre verte lumineuse qu’elle prend pour une étoile. Elle n’a plus qu’une idée en tête : la remettre en place, là-haut, dans le ciel.

Pêcheurs d’étoiles – Han Zhang – 2016 (5 min)

Dans un petit port, un grand-père et son petit-fils vendent des étoiles. Lorsque ces dernières viennent à manquer, le jeune garçon doit prendre sa barque et braver tous les dangers pour rapporter une nouvelle pêche miraculeuse !

Conte d’une nuit – Maria Stepanova – 2018 (6 min)

Durant une nuit enneigée de Noël, un petit chat noir se sent bien isolé dans le froid. Trouvera-t-il l’attention de cet homme seul comme lui ?

À la belle étoile – Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad – 2011 (7 min)

C’est la nuit, Gros-pois et Petit-point scrutent le ciel avec des jumelles. Ils relient les étoiles entres elles pour faire de jolis dessins. Jusqu’où leur imagination débordante va-t-elle les entraîner ?

Décrocher la lune – Jutta Schünemann – 2004 (5 min)

Un petit homme grimpe à l’échelle pour atteindre la lune. Elle tombe alors du ciel et devient très malicieuse.

Little Ciné pour nos petits cinéphiles en herbe ! Fictions, animations, documentaires, burlesques, tous les cinémas s’invitent au Little Ciné autour de thématiques différentes chaque week-end.

Du samedi 10 janvier 2026 au dimanche 11 janvier 2026 :

samedi, dimanche

de 15h30 à 16h00

samedi, dimanche

de 16h30 à 17h00

samedi, dimanche

de 17h30 à 18h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Little Villette 211 Av. Jean Jaurès 75019 Paris



